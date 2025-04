Thomas Müller? O que Inter e Grêmio dizem sobre a notícia que vem da Europa

A quarta-feira (16) começou com notícias surpreendentes sobre o futuro do meia alemão Thomas Müller, que deixará o Bayern de Munique em julho, após o Mundial de clubes da Fifa.

Não existem tratativas

No final da manhã conversei com dirigentes da dupla Gre-Nal e o que recebi de retorno nos dois clubes é que não existem tratativas em andamento para tentar viabilizar um projeto neste sentido.

Campeão do mundo

Müller está com 35 anos e fez toda a sua carreira no Bayern. Pela seleção da Alemanha disputou quatro Copas, com o título de 2014 no Brasil. Em julho, ficará livre no mercado.