O mistério sobre Nathan Fernandes no Botafogo que impacta cláusula de bônus para o Grêmio

Vendido pelo Grêmio e anunciado em fevereiro como reforço do Botafogo, Nathan Fernandes ainda não estreou em jogos oficiais pela equipe carioca. E a sua situação é um mistério, pois o clube não divulga prazos de retorno de jogadores que tiveram lesões.

E este é o caso de Nathan Fernandes. Ele teve lesão muscular na coxa esquerda em fevereiro, durante a disputa do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira.

Cinco minutos

O tratamento foi concluído no Botafogo. Em março chegou a entrar em campo e disputar cinco minutos de um amistoso contra o Novorizontino. Com desconforto, voltou a fazer tratamento e reforço físico .

Agora a expectativa é de que possa estrear em breve, mas não existe um prazo determinado. O Grêmio acompanha as informações, pois no contrato de venda existe uma cláusula que prevê bônus pelo número de partidas disputadas no Botafogo em 2025.