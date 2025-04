Mano Menezes é o novo técnico do Grêmio

O Grêmio acertou nesta segunda-feira (21) o retorno de Mano Menezes . O técnico será o substituto de Gustavo Quinteros para comandar o clube na disputa do Brasileirão, da Sul-Americana e também a Copa do Brasil.

Uma curiosidade sobre a contratação é que o retorno de Mano ocorre exatamente 20 anos depois do acerto do início de sua primeira passagem, quando tirou o Tricolor da Série B. Na ocasião, em 21 de abril de 2005 , o técnico era anunciado para a disputa da competição nacional.

Primeira passagem

Na primeira oportunidade que treinou o Grêmio marcou o seu nome na história do clube ao devolver o time à elite do futebol brasileiro, na chamada Batalha dos Aflitos. Também foi bicampeão gaúcho e bateu na trave na Libertadores de 2007 , sendo derrotado pelo Boca Juniors.

Títulos e Seleção

Gaúcho de Rio Pardo, Luiz Antônio Venker Menezes tem 62 anos. São três títulos da Copa do Brasil no currículo, um com o Corinthians, em 2008, e dois com o Cruzeiro, em 2017 e 2018. Ele ainda conquistou cinco Estaduais entre Rio Grande do Sul (dois), São Paulo e Minas Gerais (dois).