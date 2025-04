Inter teve vitória apertada e jogador que irritou a torcida

A vitória do Inter sobre o Maracanã , na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi bem mais difícil do que se imaginava.

Depois de um primeiro tempo apático no Beira-Rio, o time de Roger Machado criou mais chances na etapa final e conseguiu com Gustavo Prado o gol que garantiu o 1 a 0, com vantagem mínima para o jogo de volta no Ceará.