Grêmio abre mão de um dos pontas no duelo contra o Flamengo pelo Brasileirão

O Grêmio terá uma novidade para o duelo contra o Flamengo , neste domingo (13), às 17h30min, pela terceira rodada do Brasileirão 2025. Gustavo Quinteros vai optar por Cristaldo no lugar de Amuzu , abrindo mão de um dos pontas da equipe.

Com o desfalque de Kike Olivera, conforme adiantado nesta coluna, com um problema no dente, a opção para iniciar o jogo foi uma mudança de peças e no esquema.