Dificuldade para contratar e o nome que surge com força no Grêmio após a demissão de Quinteros

Tricolor perdeu de 4 a 1 para o Mirassol na noite desta quarta-feira (16). Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A direção do Grêmio já trabalha para tentar definir o novo técnico após a demissão de Gustavo Quinteros. O nome que tem ótima aceitação entre os dirigentes é Dorival Júnior, livre no mercado após a recente saída da Seleção Brasileira.

No entanto, as primeiras informações dão conta de que o acerto com ele é muito difícil, pois Dorival não estaria disposto a assumir um novo desafio agora.

Por isso, outros estão sendo avaliados. Inclusive o de Mano Menezes. Este, no momento, é o nome mais forte nos bastidores do Grêmio, pois o treinador está livre após a saída do Fluminense.

Todavia, não existe garantia de que o processo de definição do novo técnico ocorrerá antes do Gre-Nal de sábado. O treino de quinta-feira (17) será comandado pelo interino James Freitas.

