Conmebol abre expediente disciplinar contra Inter e adversários colorados na Libertadores; saiba os motivos

Inter e Nacional se enfrentaram pela terceira rodada da Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

As competições sul-americanas mal começaram, e a Conmebol já deverá aplicar as primeiras multas de 2025. Nesta quarta-feira (30), a entidade enviou um comunicado informando a abertura de expediente disciplinar contra diversos clubes que estão disputando a Libertadores e Copa Sul-Americana.

O caso mais grave é o do Nacional. Um torcedor uruguaio chegou a ser preso em Porto Alegre por ato racista contra os colorados.

Já o Inter será julgado pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol por infrações em duas partidas:

Bahia 1x1 Inter

Responsabilidade no recomeço da partida — Os 11 jogadores não estavam em campo no horário certo para o recomeço da partida. O Inter e o técnico Roger Machado deverão receber apenas advertência. Mas se o problema se repetir em algum outro jogo da fase de grupos a multa será de US$ 20 mil para o clube e de US$ 15 mil para o técnico. Se o atraso ocorrer antes do primeiro tempo, retardando o início do confronto a multa sobe para US$ 50 mil para o clube e US$ 50 mil para o técnico.

O Bahia e o técnico Rogério Ceni deverão receber a mesma advertência.

Inter 3x3 Nacional

Em cada partida, a Conmebol distribui um número suficiente de coletes para o aquecimento de cada equipe. E todos os jogadores reservas deverão utilizar os coletes no banco durante o aquecimento e durante a partida.

Os jogadores do Inter não fizeram o uso correto dos coletes, e o Inter deverá receber uma advertência. Se o problema se repetir, a multa será de pelo menos US$ 5 mil.

Já o Nacional deve ser punido pelo caso de racismo. O torcedor fez gestos racistas, imitando macacos, no Beira-Rio. As provocações foram feitas em direção a um grupo de torcedores colorados. A multa será de pelo menos US$ 100 mil. É o que está determinado no artigo 15 do Código Disciplinar da Conmebol. No expediente, o Nacional é considerado reincidente, o que "constitui circunstância agravante".