Como termina o domingo de negociação entre Grêmio e Mano Menezes

A negociação com Mano Menezes continuará durante a segunda-feira.

A direção do Grêmio segue trabalhando para fechar a contratação do novo técnico para a vaga de Gustavo Quinteros. Após mais uma rodada de negociações , o domingo deverá terminar ainda sem o acerto final .

Neste momento, o clube tem conversas em andamento com Mano Menezes . Já houve tratativa sobre o projeto, composição de comissão técnica, mas ainda não ocorreu o acordo contratual.

O primeiro treino após o empate no Gre-Nal está previsto para às 10s de segunda-feira (21) no CT Luiz Carvalho será comandado novamente pelo interino James Freitas, que foi muito elogiado pelo trabalho no clássico de sábado na Arena.