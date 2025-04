Após empate em Mendoza e com problema na zaga, Grêmio tem definição importante nesta sexta

Jemerson comprometeu na defesa contra o Godoy Cruz. Andres LARROVERE / AFP

A estreia de Mano Menezes no Grêmio foi com empate de 2 a 2 em Mendoza contra o Godoy Cruz. O ponto positivo foi a atuação de Cristian Olivera no ataque. Mas Jemerson comprometeu na defesa.

Com o resultado, o Godoy Cruz segue como líder do grupo pelos critérios, com um gol a mais no saldo. Mas o Grêmio projeta voltar a liderança, principalmente porque o confronto direto do segundo turno será na Arena.

Antes disso, Mano Menezes terá um problema importante para resolver. Com as lesões de Rodrigo Ely e Gustavo Martins, restam poucas alternativas para o sistema defensivo. Em fase final da recuperação de lesão no quadril, Wagner Leonardo deve voltar ao time, mas ainda não se sabe se estará apto para atuar 90 minutos.

Assim, ele deve se juntar aos companheiros de posição já disponíveis: Jemerson, Kannemann e Viery. Além de Luan Cândido, que pode ser improvisado.

Os próximos jogos serão contra o Vitória, em Salvador, pelo Brasileiro, domingo (27), e diante do CSA, em Maceió, pela Copa do Brasil, na quarta (30). Com necessidade de preservar Kannemann, que voltou de lesão recentemente, o técnico terá de achar uma solução para proteger a defesa.

Felipão