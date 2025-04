A nova escalação do Grêmio que foi testada para o Gre-Nal

Monsalve deve ser uma das novidades no Gre-Nal.

O Grêmio deverá ter novidades na escalação para o Gre-Nal 447 , neste sábado (19), na Arena. No treino desta sexta-feira (18) foram testadas algumas alterações no time titular. O lateral-esquerdo Marlon e o meia Monsalve já apareceram na equipe principal.

Grêmio e Inter jogam neste sábado, às 21h, na Arena. O jogo é válido pela quinta rodada do Brasileirão. Os jogadores iniciam a concentração na noite desta sexta.

