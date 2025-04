A data em que o Grêmio pretende fechar a contratação de Felipão

O objetivo do clube é definir a contratação de Felipão como coordenador técnico na sexta-feira (25) , no retorno da delegação gremista a Porto Alegre.

Assim, com uma nova reunião durante a sexta, o clube deve finalizar as questões contratuais com Felipão e encaminhar o anúncio oficial. No dia seguinte, o Tricolor viaja a Salvador, onde encara o Vitória, no domingo (27), pelo Brasileirão.