Titulares no Gre-Nal? Dois jogadores para ficar de olho nos jogos desta quarta

Volpi e Carbonero serã titulares nesta quarta. Montagem sobre fotos / Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação e Ricardo Duarte/Inter/Divulgação

A rodada desta quarta-feira (5) será importante para as observações de Roger Machado e Gustavo Quinteros pensando no Gre-Nal de sábado (8), na Arena. Dois jogadores que estarão em campo nesta noite podem ficar nos times para o clássico.

No jogo do Inter, às 20h, contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, Carbonero será a atração. Depois de entrar muito bem nos jogos anteriores, desta vez ele deverá começar como titular.

O atacante chamou a atenção pela velocidade e capacidade de vencer os duelos contra os marcadores. Não tem tanta capacidade de recomposição, por isso a chance para jogar e mostrar evolução será importante.

No jogo do Grêmio, às 22h, contra o Juventude em Caxias do Sul, Tiago Volpi será a atração. Ele foi contratado para ser titular. Mas Gabriel Grando teve boas atuações no início do Gauchão. Por isso é preciso saber ainda se Volpi já entra para ficar definitivamente no time.