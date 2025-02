Os cinco jogadores que podem sair do Grêmio

Gustavo Quinteros está reformulando o time. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Depois de fechar as contratações para o Gauchão com nove reforços, a direção do Grêmio também trabalha para tentar definir a saída de alguns jogadores.

A ideia é tentar achar uma solução para atletas que não estão sendo aproveitados pelo técnico Gustavo Quinteros.

Quem são os cinco jogadores que devem deixar o Grêmio?

Ronald

Ronald pode ir para o futebol europeu. Lucas Uebel / Gremio

Não está recebendo oportunidades. Teve propostas de clubes do Chile e da Polônia. Se surgir algo interessante no Brasil até 28 de fevereiro, o negócio poderá ser feito.

Natã Felipe

Zagueiro deve cair na hierarquia do setor. Lucas Uebel / Gremio

Com a chegada de Wagner Leonardo, deve perder ainda mais espaço. Por isso, eventuais propostas serão analisadas.

Nathan

Meia entrou apenas em um jogo com o novo técnico. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Com Quinteros, o meia só recebeu chance para jogar no final da partida contra o Monsoon. Não existe perspectiva de aproveitamento. Contrato termina no final deste ano.

Adriel

Goleiro é o terceiro na hierarquia. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Com o desejo de atuar, ele hoje é apenas o terceiro goleiro do Grêmio. Contrato também termina no final de 2025.

Mayk

Lateral deve ir para o Novorizontino. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Como já foi revelado por GZH, ele tem proposta do Novorizontino. Com as chegadas de Lucas Esteves e Luan Cândido. Mayk não terá chances para jogar no Grêmio.