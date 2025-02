O valor da proposta final do Botafogo para comprar Nathan Fernandes

Proposta é de US$ 7 milhões. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O valor da proposta final do Botafogo para o Grêmio, para tentar comprar Nathan Fernandes é de US$ 7 milhões, com bônus de US$ 3 milhões por metas atingidas. Esta é a oferta para efetivar o negócio.

O bônus depende do desempenho do atacante, com alguns gatilhos que podem ser ativados, gerando uma receita extra para o Grêmio. A principal cláusula é relativa ao número de jogos no Botafogo. Se todas as metas forem atingidas, o valor total da venda será de US$ 10 milhões. Mas a quantia inicialmente garantida é US$ 7 milhões.