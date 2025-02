Luan Cândido está no Bragantino desde 2020.

O Grêmio está negociando a contratação do zagueiro Luan Cândido , de 24 anos, do Bragantino. O jogador pode ser um dos nomes para a posição que Quinteros tem pedido reforços .

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Leonardo Muller e confirmada pela coluna. A ideia da direção tricolor com esta contratação é utilizar Cândido como zagueiro e lateral-esquerdo , caso as tratativas sejam concretizadas.

Revelado pelo Palmeiras e com passagem pelo Leipzig, da Alemanha , o brasileiro está no Bragantino desde 2020 e foi titular em grande parte de sua trajetória pelo clube paulista.

Ao todo, são 179 jogos pela equipe, com 21 gols e oito assistências — números altos para um defensor.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.