O goleiro para o Gre-Nal e como está a busca por zagueiro e lateral-esquerdo no Grêmio

Tiago Volpi foi criticado por chegar atrasado na bola no segundo gol do Juventude e não é certeza no Gre-Nal. Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota para o Juventude evidenciou as carências do Grêmio em busca do time ideal para o técnico Gustavo Quinteros. E a fragilidade está no sistema defensivo, especialmente na zaga e lateral-esquerda.

Além disso, Tiago Volpi foi criticado por chegar atrasado na bola no segundo gol do Juventude. Ele teve a sua primeira oportunidade como titular. Mas não existe garantia de permanência para o Gre-Nal. A possibilidade do retorno de Gabriel Grando será avaliada.

Sobre a busca de reforços, a direção tenta fechar com um zagueiro e um lateral-esquerdo até o dia 14 de fevereiro, que é a data limite de inscrições no Gauchão.

A convicção é de que em breve Lucas Esteves conseguirá na Justiça a liberação do Vitória, e terá condições para jogar a fase decisiva do campeonato estadual.

A busca pelo zagueiro continua. Depois de tentar Arboleda, Kuscevic e Marcão, a direção gremista negocia com outros nomes. Mas o desafio é conseguir concluir a negociação em oito dias. Se não for possível, este reforço ficará para as outras competições, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.