O desafio de Iarley e o convite que o São Luiz fez para ex-técnico da base do Grêmio

Iarley pelo Santa Cruz, onde também estreou contra o Inter. Vinicius Schubert / Santa Cruz,Divulgação

Iarley, ex-atacante campeão do mundo pelo Colorado, terá mais um grande desafio no início da sua carreira de técnico. A estreia no São Luiz será justamente contra o Inter, nesta quarta-feira (12), em Ijuí. Seu último clube foi o Santa Cruz, e a estreia também foi diante do clube do Beira-Rio.

A curiosidade é que, após a demissão de Alessandro Telles, a direção do São Luiz tentou contratar Thiago Gomes, que trabalhou no Grêmio como técnico da base, e foi interino do time principal e auxiliar permanente do clube. Após o bom trabalho no Caxias em 2024, agora ele está no Linense. A opção foi pela permanência no mercado paulista.

O São Luiz é o quarto colocado do Grupo C do Gauchão, com seis pontos. Depois da partida contra o Inter, enfrenta o Guarany de Bagé na última rodada da fase classificatória.