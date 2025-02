Gre-Nal: escalações, o que vale o clássico e as contratações que ainda podem acontecer

Ivan Pacheco / Agencia RBS

O Gre-Nal deste sábado (8), na Arena, servirá para mostrar quem está melhor no início da temporada. E, além disso, também será importante para os clubes tentarem terminar a fase classificatória com a melhor campanha geral do Gauchão, e ter a vantagem de decidir em casa na semifinal e final.

Sobre escalações, o mistério está feito. Mas o mais provável é que Gabriel Grando seja o goleiro do Grêmio e Wanderson o atacante do Inter. Se isto se confirmar, estas devem ser as escalações:

Grêmio : Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi, Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

: Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi, Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Inter: Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia; Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Sobre as contratações, o prazo de inscrições no Gauchão termina na próxima sexta-feira (14).

Até lá, o Grêmio anunciará a contratação de Amuzu, pretende resolver a questão que envolve Lucas Esteves e ainda tentará fechar com um zagueiro. A negociação com Cristian Olivera se complicou.

O Inter pretende trazer um lateral-direito. Pedro Milans, do Peñarol, foi consultado. A busca pelo zagueiro continua. E o volante Irala, do San Lorenzo, custa caro e dificilmente virá.

