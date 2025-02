Como deve ficar o time titular do Grêmio com as novas contratações

Quinteros prepara entrada de novidades no time gremista.

Após a chegada de novos jogadores, o Grêmio terá uma nova escalação para a fase decisiva do Gauchão. Contratações importantes, como Cristian Olivera, Amuzu, Lucas Esteves e Luan Cândido agora começam a disputar vaga na equipe titular .

Para a semifinal do Gauchão , ainda será preciso avaliar a questões físicas e de ambientação dos atletas ao grupo.

Esta é uma nova possibilidade de escalação do time titular do Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson (Luan Cândido) e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Aravena (Amuzu); Braithwaite.

