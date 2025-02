As três contratações que o Grêmio pretende confirmar e os dois reforços pedidos por Gustavo Quinteros

Na semana decisiva para a inscrição de novos jogadores no Gauchão, a direção do Grêmio pretende confirmar a contratação de três atletas . Além disso, o objetivo é avançar em outros dois reforços solicitados pelo técnico Gustavo Quinteros .

Três contratações encaminhadas

Camilo Reigers : o volante já treina no CT Luiz Carvalho. O objetivo era conseguir a liberação sem custos do Akhmat Grosny-RUS, o que não foi possível. É tratado o pagamento de uma compensação financeira , com expectativa de anúncio do atleta no início desta semana.

Lucas Esteves : o lateral-esquerdo poderá desembarcar em Porto Alegre no início da semana , pois o Vitória propôs um acordo para terminar com a disputa judicial.

Dois reforços pedidos por Gustavo Quinteros

Cristian Olivera: o Grêmio retomou a negociação com o atacante uruguaio de 22 anos do Los Angeles FC. Se a venda de Nathan Fernandes for confirmada para o Botafogo, parte do valor poderá ser utilizado na compra do jogador que disputou a última Copa América pela seleção do Uruguai.