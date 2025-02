Além de Amuzu, Grêmio negocia contratação do uruguaio Cristian Olivera

Belga (E) e uruguaio (D) estão na mira do Tricolor. Colagem de fotos / Anderlecht, Divulgação / AUF, Divulgação

O Grêmio tem negociações em andamento com dois atacantes. Francis Amuzu e Cristian Olivera são nomes que estão na pauta, com possibilidade de desfecho positivo.

Uma questão importante é que as negociações não são excludentes. Se for possível, o Grêmio pretende contar com os dois atacantes em 2025.

Francis Amuzu

Sobre Amuzu, a direção gremista mantém a proposta que foi enviada ao Anderlecht. Agora, o clube aguarda o final da janela europeia para tentar confirmar a contratação. Como o Napoli desistiu da operação, existe chance de avanço.

O atleta não foi relacionado para o jogo do Anrelecht no último domingo (2), pelo campeonato nacional. Inclusive, o clube belga já anunciou uma possível reposição a Amuzu. Por lá, o atacante soma 28 gols e 24 assistências em 251 partidas.

Cristian Olivera

Sobre Cristian Olivera, consegui confirmar com o Grêmio que o clube realmente mandou uma proposta de compra de parte do percentual dos direitos do atleta uruguaio. Agora, o Los Angeles FC avalia a situação.

O jogador tem 22 anos tem sido convocado para a seleção do seu país e tem contrato nos Estados Unidos até o final de 2026. Ele atua pelas pontas, mas também já jogou centralizado. Na última temporada, disputou 35 partidas, marcou 15 gols e deu cinco assistências.