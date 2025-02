Acertado com o Grêmio, Amuzu inicia viagem para Porto Alegre

Jogador deve chegar nesta quarta (5). Anderlecht / Divulgação

Após o sinal verde do Anderlecht, a direção do Grêmio emitiu a passagem aérea para Francis Amuzu vir ao Brasil. O atacante deixa a Bélgica nesta terça-feira (4) e tem previsão de chegada na quarta-feira (5) em Porto Alegre.

Assim que chegar, fará exames médicos e aí assim poderá assinar o contrato. O valor da compra está na casa de 1,2 milhão de euros.

O último jogo de Amuzu pelo Anderlecht foi no dia 30 de janeiro, quando esteve em campo durante 69 minutos na derrota por 4 a 3 para o Hoffenheim pela Liga Europa. Como está com ritmo de jogo, em breve ficará à disposição do técnico Gustavo Quinteros.

Natural de Accra, capital de Gana, Amuzu se mudou ainda criança para a Bélgica. Construiu toda a sua carreira no Anderlecht. O atacante não fala português, por isso toda a comunicação com os dirigentes do Grêmio está sendo realizada em inglês.

No início do trabalho em Porto Alegre, precisará da ajuda de tradutor e já sabe que contará com a ajuda de Braithwaite. Mas o objetivo é em breve começar aulas de português.