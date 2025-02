A volta de Igor Serrote ao Grêmio depois de ser campeão e provocar argentinos

Igor Serrote deu uma entrada violenta em Alex Woiski. EDISON GAMEZ / AFP

Igor Serrote foi um dos personagens do título da seleção brasileira sub-20 no sul-americano da categoria na Venezuela. No geral, fez uma boa competição e foi um dos destaques do time.

Na penúltima rodada do hexagonal final, contra a Argentina, sofreu para marcar os adversários no primeiro tempo, mas cresceu na etapa final com assistência para gol e força na marcação. Depois do jogo, mostrou o escudo da Seleção e fez o sinal dos cinco títulos mundiais do Brasil.

No domingo (16), com a confirmação do título, usou as suas redes sociais para mandar uma mensagem para o Diario Olé, que normalmente provoca os brasileiros, com o seguinte texto: "Que paso? (O que aconteceu) Diario Ole Somos campeões!!!"

A partir de agora, Serrote volta para o Grêmio e já deverá se reapresentar ao grupo principal. Atualmente a hierarquia da lateral direita tem João Pedro como titular e João Lucas como o reserva.

Por isso, terá que brigar pelo seu espaço. Em um primeiro momento será observado por Gustavo Quinteros. E o primeiro objetivo é tentar ultrapassar João Lucas nesta hierarquia. Pelo que mostrou no Sul-Americano, Serrote tem condições de receber algumas oportunidades.