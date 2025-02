A posição do São Raimundo sobre o local do jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil

Estádio tem capacidade para 5 mil torcedores. Helio Garcias/São Raimundo

O São Raimundo não vai abrir mão de jogar na sua casa contra o Grêmio, na estreia da Copa do Brasil, na quarta-feira (19). Apesar de algumas ofertas para vender o mando de campo, o clube garante que o confronto será no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

Para isso, será preciso enviar laudos técnicos para a CBF atestando a segurança e as condições do estádio, que tem capacidade para cerca de 5 mil torcedores. Os dirigentes do clube já informaram que a documentação será enviada ainda nesta semana.

Desta maneira, o Grêmio já prepara a logística para a longa viagem até Roraima, com a estreia da Copa do Brasil marcada para três dias antes da primeira partida da fase semifinal do Gauchão.