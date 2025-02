A pergunta que Amuzu fez sobre a Arena do Grêmio

Reforço do Grêmio estava no Anderlecht. Jonathan Heckler / Agencia RBS

"Qual é a capacidade da Arena?" — esta foi a primeira pergunta que Francis Amuzu fez quando passou em frente ao estádio gremista nesta quarta-feira, logo após desembarcar em Porto Alegre. E recebeu a resposta de que a Arena recebeu cerca de 55 mil torcedores nos jogos mais importantes da sua história, o que causou ótima impressão no atleta.

A chegada em Porto Alegre ocorreu no final da manhã desta quarta (5). Amuzu veio acompanhado da sua esposa e do seu empresário, e foi recepcionado por funcionários do Grêmio.

Guilherme Berlitz, analista de desempenho do clube, foi o responsável pela tradução das conversas. O profissional morou na França e fala francês, idioma em que Amuzu se sente mais confortável.

Depois dos trâmites burocráticos no aeroporto, Amuzu foi levado de van para o hotel. No início do trajeto o veículo passou pela Arena, onde o belga tirou fotos e fez a pergunta sobre o estádio.

Outras curiosidades do atacante foram sobre a data de início do Campeonato Brasileiro e como são as viagens durante a competição. Também tentou entender a importância do Gauchão, com o objetivo do octacampeonato estadual. E perguntou quais campeonatos estaduais jogam os grandes clubes brasileiros.