A cláusula que poderá determinar o valor final da venda de Nathan Fernandes 

Nathan se lesionou no último jogo pela seleção sub-20. JUAN BARRETO / AFP

Grêmio e Botafogo pretendem avançar durante a semana para concluir a negociação de Nathan Fernandes. O valor total da transação poderá chegar a US$ 10 milhões (R$ 57,5 milhões).

Mas para isso acontecer será preciso que as cláusulas do contrato sejam ativadas. A principal é o número de partidas disputadas no clube carioca em 2025, com um número mínimo de minutos em campo.

O valor fixo que é discutido está na casa de US$ 7 milhões (R$ 40,2 milhões). Esta seria a quantia inicial para a conclusão da venda. O restante (US$ 3 milhões) dependeria do desempenho de Nathan Fernandes no Botafogo.