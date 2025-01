Zagueiro argentino descartado e o reforço que é prioridade no Grêmio

A prioridade é fechar os detalhes finais para ter um atacante de velocidade à disposição de Quinteros. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A direção do Grêmio segue em busca de reforços no mercado. E, justamente por causa desta procura, muitos nomes são analisados e oferecidos por empresários. Um deles é Emanuel Mammana, zagueiro de 28 anos, que jogou com Gustavo Quinteros no Vélez Sarsfield.

No entanto, não existe interesse do Grêmio na contratação deste atleta. Mammana iniciou a carreira no River Plate e jogou pela seleção argentina nas categorias de base. Também teve passagem na Europa, por Lyon-FRA, Zenit-RUS e Sochi-RUS.

O clube gaúcho avalia as possibilidades de contratações para a zaga, mas o que está mais próximo de ocorrer é chegada de um atacante de velocidade. A prioridade é fechar os detalhes finais para ter este jogador à disposição de Quinteros.

Além disso, a confiança é enorme em uma solução para o caso de Lucas Esteves, que tenta na Justiça a liberação do Vitória. O objetivo é ter em breve o lateral-esquerdo em Porto Alegre.