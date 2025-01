Presidente do Peñarol afirma que Arezo quer voltar ao clube; a posição do Grêmio sobre a situação

Grêmio contratou Arezo em julho de 2024. Arquivo Pessoal / Divulgação

Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol, fez revelações importantes no sábado (18) sobre o desejo de Arezo, centroavante do Grêmio, em retornar ao clube uruguaio. Segundo ele, as suas conversas com o atleta ocorrem diariamente.

Na entrevista coletiva após a apresentação de Martín Campaña e Gastón Silva, novos reforços do Peñarol, Ruglio respondeu perguntas sobre a situação de Arezo:

— Todos os dias ele expressa a sua intenção de vir agora. Todos os dias eu posto as fotos das apresentações dos jogadores no status do whatsapp e ele diz que será o próximo — falou o presidente.

No entanto, Ruglio reconheceu a dificuldade de realizar a operação por causa do alto investimento feito pelo Grêmio para contratar o uruguaio. Ele disse ainda que conversou com os empresários do centroavante para tentar construir uma solução. Em 2023 Arezo jogou no Peñarol e marcou 21 gols.

Em busca de mais informações, procurei dirigentes do Grêmio. O que recebi é que não houve proposta oficial do Peñarol e o clube não pretende liberar Arezo, e conta com ele para 2025. Após a saída de Diego Costa, a ideia é dar mais oportunidades para o centroavante.

No jogo-treino da última sexta-feira Arezo marcou quatro gols na vitória de 9x0 contra o time do Sindicato dos Atletas.