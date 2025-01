Os números do goleiro Tiago Volpi e como está a negociação com o Grêmio

Desde que chegou no Toluca em 2022, Volpi foi titular em 109 dos 111 jogos da equipe. Robert Maya / Toluca

Em busca de um novo goleiro, o Grêmio negocia a contratação de Tiago Volpi, que está tratando da rescisão de contrato com o Toluca-MEX.

Alguns aspectos são considerados importantes, como os números do goleiro e o seu desejo de atuar no Tricolor. Para isso, ele está conseguindo a saída do México sem a necessidade do pagamento de multa rescisória. O Bahia também demonstrou interesse na contratação, mas a vontade de Volpi é jogar em Porto Alegre.

Desde que chegou no Toluca em 2022, Volpi foi titular em 109 dos 111 jogos da equipe. No São Paulo foi o goleiro que mais jogou após a saída de Rogério Ceni, com 195 partidas disputadas. Foram três temporadas como titular, com a conquista do título paulista de 2021.

Outra característica positiva avaliada pelo Grêmio é a qualidade na saída de bola com os pés. Volpi está com 34 anos, e se a contratação foi confirmada, será fechada sem custos de compra, apenas com o pagamento dos salários.