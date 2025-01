O valor da proposta do Grêmio e o movimento do Napoli para tentar contratar Francis Amuzu

O clube italiano acena com um valor na casa de 1,5 milhão de euros . Mas ainda não formalizou a oferta. Por isso, neste momento, a situação está indefinida . O Napoli ainda avalia os últimos movimentos do final da janela de transferências , que termina na segunda-feira (3), para decidir o que fará.

Francis Amuzu comunicou os envolvidos na negociação que gostaria de uma decisão ainda nesta sexta-feira. Por isso, o dia será decisivo para saber o futuro do atleta.

Na quinta, o atacante esteve em campo na derrota do Anderlecht para o Hoffenheim por 4x3 pelo Liga Europa. Ao que tudo indica foi o seu último jogo pelo clube.

