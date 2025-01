O que se fala no Grêmio sobre Marcelo Grohe, Keylor Navas e Matheus Magalhães

Direção do Grêmio não tentou viabilizar a volta de Marcelo Grohe. NELSON ALMEIDA / AFP

Com a saída de Marchesín, a direção do Grêmio avalia possibilidades para buscar no mercado reposição para o gol. E algumas possibilidades já começaram a ser avaliadas internamente.

O que recebi de informação é que a direção gremista não fez contatos para tentar viabilizar a volta de Marcelo Grohe, que tem contrato até junho com o Al Kholood-ARA. Não existe negociação em andamento.

Keylor Navas, que está livre após a saída do PSG-FRA, foi oferecido. No entanto, gerou um certo desconforto o fato de o seu empresário estar buscando também outros clubes. Na Argentina, a notícia é de que o acerto com o Newell's Old Boys está quase concluído.

Matheus Magalhães, 32 anos, brasileiro que está há 11 temporadas no Braga-POR, é um nome elogiado internamente. Mas já se sabe que o clube europeu exige uma boa compensação financeira para fazer a venda. Por isso, uma eventual proposta ainda será avaliada.

Gabriel Grando será o titular na quarta-feira (22), contra o Brasil, em Pelotas, na estreia do Gauchão.