A novidade sobre a situação de Renato Portaluppi no Grêmio

A situação de Renato Portaluppi no Grêmio para 2025 segue indefinida . Neste momento, não é possível afirmar se o técnico permanecerá ou não no clube. Mas a novidade é que a chance de permanência não pode ser completamente descartada .

Movimentações para discutir pontos como montagem do grupo, comissão técnica e contratações foram feitas de maneira bem inicial. Não se sabe ainda se isto será suficiente para definir a permanência do técnico. Mas é uma mudança em relação ao que vinha sendo feito .

Por isso, o final de semana será decisivo para um encontro para ver se é possível ter algum avanço. Existem as convicções da direção em relação aos nomes de jogadores que devem ficar, possíveis mudanças em comissão técnica e investimentos para 2025. E também as convicções do técnico para a próxima temporada. Não se sabe ainda se haverá consenso ou se as partes vão ceder.