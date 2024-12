A despedida no aeroporto e o futuro de Renato Portaluppi

Renato Portaluppi ainda não tem planos definidos para 2025. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após o anúncio oficial da saída do Grêmio, Renato Portaluppi deixará Porto Alegre no início da tarde de terça-feira. Está prevista uma homenagem da torcida na despedida, com concentração de gremistas em uma área do Aeroporto Salgado Filho antes do voo.

Depois da reunião nesta segunda-feira (9) com o presidente Alberto Guerra, Renato participou de um churrasco de final de ano com os funcionários do CT Luiz Carvalho.

A partir de agora, o técnico começa a definir o seu futuro. Ele recebeu sondagens de Santos e Cruzeiro. O objetivo é voltar a trabalhar em 2025.