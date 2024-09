A derrota por 2 a 1 para o Criciúma escancarou algumas fragilidades do Grêmio. Para o técnico Renato Portaluppi, o esquema tático com quatro jogadores ofensivos (Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Braithwaite) não está funcionando, pois a equipe acaba sofrendo com a falta de marcação.