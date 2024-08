Com cinco vitórias em nove jogos, o técnico Thiago Gomes recuperou o Caxias e garantiu a permanência do clube na Série C do Campeonato Brasileiro, que era o grande objetivo. Quando assumiu, a equipe estava na vice-lanterna, com grande risco de rebaixamento. De lá para cá, teve 80% de aproveitamento em casa e chega para a última rodada sem qualquer tipo de risco.