O Girona, terceiro colocado no último Campeonato Espanhol, está interessado na contratação do atacante Gustavo Nunes, do Grêmio. No entanto, uma questão envolvendo uma cobrança do fisco espanhol deixa a direção gremista em alerta, com o temor de que o valor de uma venda possa ser bloqueado na Justiça.