Quando criado, em dezembro de 2022, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance (DCSP) do Grêmio tinha como objetivo ser um exemplo de inovação e excelência no futebol brasileiro. O novo departamento foi concebido para integrar todas as áreas de saúde e performance, trabalhando de forma transdisciplinar para otimizar o desempenho dos atletas e reduzir a incidência de lesões.