Edenilson, atualmente no Atlético-MG, é um nome que agrada ao Grêmio para 2024. Não existe proposta oficial, até porque o foco dos dois clubes é a reta final do Campeonato Brasileiro. Depois disso, a situação será avaliada. No caso do Grêmio, ainda é preciso saber se Renato Portaluppi ficará para o ano que vem.