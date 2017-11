Dorival Júnior e Hernanes estão comandando a reação do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com a vitória por 1x0 contra o Atlético Goianense neste sábado no Estádio Serra Dourada, o São Paulo pode até brigar por vaga na Libertadores. Isso mesmo, você não leu errado. O grande debate até a metade do segundo turno era se o clube paulista seria rebaixado ou não. Pois com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o time de Dorival Júnior, subiu para o 9° lugar, com 43 pontos, apenas quatro pontos atrás do Flamengo, sétimo colocado e que está pegando a última vaga para a Libertadores.

Mas atenção para um detalhe muito importante: se o Grêmio no final do ano for campeão contra o Lanús e o Flamengo vencer a Copa Sul-Americana, o G-7 vira G-9. Nesta situação, hoje o São Paulo teria vaga na Libertadores.