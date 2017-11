Para o time do Grêmio, hoje é dia de confirmar vaga na final da Libertadores. Mas para dois jogadores machucados, o trabalho também será duro. Só que não no campo, e sim na sala de fisioterapia. O volante Maicon e o meia Douglas seguem na batalha para retornar.

Eles já sabem que em 2017 isso será impossível, mas para Maicon a boa notícia é que ele estará disponível para realizar a pré-temporada já no início de 2018. O capitão passou por uma cirurgia para curar uma tendinite crônica no tendão de aquiles. O procedimento foi realizado no dia 2 de setembro e a recuperação tem sido muito boa. Então se tudo der certo ele abre a próxima temporada em campo.

Com Douglas o processo será um pouco mais demorado. A reconstrução ligamentar do joelho esquerdo foi feita no dia 9 de outubro. O planejamento do departamento médico é que ele esteja em campo ainda no primeiro semestre de 2018. Se isto se confirmar, os dois estarão à disposição nas competições mais importantes da temporada. Talvez até para defender o título da Libertadores deste ano.