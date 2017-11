O jornal Sport, de Barcelona, noticiou que o Barcelona tem interesse em Arthur, do Grêmio. A notícia é de que o jogador está sendo monitorado pelo clube espanhol desde que foi convocado para a seleção brasileira. E é realmente isso. A notícia é verdadeira, mas não passa de um acompanhamento das atuações e algumas consultas realizadas ao empresário do jogador, Jorge Machado. Nenhuma proposta foi feita, e não há a garantia de que isso vá acontecer.

Mas atenção: o volante está no radar de outros dois clubes europeus. E a informação é de que são equipes do mesmo patamar do Barcelona. E com esses dois, as consultas foram mais fortes. Mas a situação é a mesma. Não passa de consulta. Por enquanto não existe proposta. No futebol esse tipo de trabalho é absolutamente normal, e o Grêmio sabe disso.