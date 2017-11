Conversei durante o dia com dois dirigentes do Grêmio. Por enquanto ninguém confirma que Lucas Barrios vai ficar de fora do jogo desta noite contra o Barcelona. A versão oficial é que ele ainda fará um teste no vestiário da Arena antes da partida. Mas a possibilidade do centroavante não atuar é muito grande. Se trata de um problema muscular, e mesmo que não seja grave, não é bom correr o risco de perder um titular importante para uma final praticamente garantida. Sim, ninguém acredita que o Grêmio vá perder essa vaga para decidir contra o Lanús.