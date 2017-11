Guto Ferreira pretende continuar com o esquema utilizando um centroavante fixo

Hoje contra o CRB no Beira-Rio o Inter terá o aguardado retorno de Leandro Damião. Sem ele, o time não foi bem e perdeu para o Ceará por 1x0. Aliás, sem Damião o aproveitamento cai de forma assustadora na Série B.

Por isso, o questionamento é natural. Na entrevista coletiva de quinta-feira o repórter Rodrigo Oliveira perguntou para o técnico se não seria melhor testar uma outra alternativa de esquema na ausência do centroavante.

Guto foi claro na resposta. O time demorou para embalar e assimilar o sistema de jogo. Teve momentos de instabilidade até finalmente decolar com vitórias consecutivas e chegar a liderança. Para mexer no estilo de jogo, a equipe precisaria novamente de tempo.

Com apenas mais seis rodadas na competição, isso não será possível. O Inter vai até o final com esse modelo. A ideia é não mexer no que está dando certo e ter um centroavante de presença na área. O argumento é plausível.