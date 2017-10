Ao que parece, depois do que aconteceu no Brasil na Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016, o encanto de ser o anfitrião de grandes eventos acabou. O custo elevado da organização se transformou em uma dor de cabeça para os políticos, que estão preferindo dividir a responsabilidade, ouvindo a opinião dos moradores. O resultado disso é que a partir de agora vamos ver um novo jeito de fazer as competições. Não há mais espaço para gastos exorbitantes. O COI já alterou sua lista de exigências e está apostando na gestão sustentável dos Jogos Olímpicos, tentando torná-lo mais barato.

Claro que no caso da Copa ainda vamos ver dinheiro sendo torrado com os elefantes brancos do Mundial de 2022 no Catar. Mas este é um caso diferente, pois a escolha foi feita ainda em 2010, em uma nebulosa votação, que até hoje está sendo investigada, dentro do corrupto Comitê Executivo da FIFA. Depois disso, até o processo de escolha mudou. De 2026 em diante, teremos uma nova Copa, quase sempre com três países anfitriões e custos diluídos. Essa de 2026 terá o anúncio do escolhido em 2020, e a candidatura tripla de EUA, México e Canadá desponta como favorita. Para 2030, a ideia inicial é ter oito estádios na Argentina, de dois a três no Uruguai e mais dois ou três no Paraguai. Para efeito de comparação, só no Brasil foram doze arenas em 2014. Definitivamente acabou a paciência de quem paga a conta (no caso a população) dos grandes eventos. E os organizadores e políticos finalmente estão se dando conta disso.