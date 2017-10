Estão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. O Grêmio vai enfrentar o Ijuí, e o Inter pega o Oriente, de Canoas, em jogos de ida e volta. Na primeira fase, a dupla Gre-Nal, com estrutura melhor, sobrou. O Grêmio, no Grupo A, teve seis vitórias em seis jogos e marcou incríveis 60 gols. Média de dez por partida.