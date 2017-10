Mas além da aguerrida equipe do Lanús, tem outro detalhe que pode atrapalhar. No domingo tem o maior jogo do país, o superclássico. Quem já esteve em Buenos Aires na semana dessa partida sabe o que acontece. Se fala nisso por todos os cantos da cidade. A imprensa dá um espaço gigantesco para River Plate x Boca Juniors. Na segunda-feira, a torcida do River esgotou todos os ingressos para a partida de domingo no Monumental de Nuñez. O objetivo é interromper a boa fase do grande rival, que lidera o campeonato argentino com 100% de aproveitamento.