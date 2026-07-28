Drauzio Varella

Drauzio Varella

Médico cancerologista formado pela USP. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil e desenvolve trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Penitenciária Feminina de São Paulo. Também dirige um projeto na Amazônia com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. drauziovarella.com.br

Emoção intensa
Opinião

O que é a síndrome do coração partido e por que ela pode ser fatal

Somente em 1990 a metáfora comum no teatro e na literatura encontrou amparo na fisiologia humana

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Drauzio Varella

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS