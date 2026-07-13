Brasil vai ter 1,2 milhão de médicos em 2036. WavebreakMediaMicro / stock.adobe.com

Há algo de muito errado no ensino da medicina no Brasil. Em 2004, tínhamos 143 faculdades, agora são 494, número absoluto que nos confere o segundo lugar no mundo — atrás apenas da Índia. Ganhamos dos Estados Unidos (330 milhões de habitantes) e da China (1,4 bilhão).

No momento, somos cerca de 636 mil médicos no país. Como as escolas atuais oferecem mais de 50 mil vagas por ano, daqui a 10 anos seremos mais de 1,2 milhão.

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Sem abusar de sua paciência, prezada leitora, aí vão mais números. Em 2025, a demografia mostrava que havia em média três médicos para cada 1 mil brasileiros, proporção razoável, uma vez que na França são 3,9; no Reino Unido, 3,4; e na Suécia, 4,5.

Daqui a 10 anos, o índice será de 5,25 médicos por 1 mil habitantes. O problema não está nesse número, mas na distribuição e na qualidade desses profissionais.

Faculdades abertas por interesses puramente financeiros vão formar médicos que colocarão em risco a saúde de todos nós. DRAUZIO VARELLA

Concentração nos grandes centros

Vamos à distribuição. Hoje, para cada mil habitantes temos: 6,2 médicos no Distrito Federal, 4,2 no Rio de Janeiro, 3,7 em São Paulo, 1,5 no Amazonas e 1,2 no Maranhão.

Você poderá argumentar que tamanha desigualdade justificaria aumentar a oferta de profissionais. Está enganada, caríssima leitora, os dados demonstram que eles tendem a se concentrar nos grandes centros.

Enquanto durou o programa Mais Médicos, não estive num único lugarejo em que as médicas e os médicos cubanos não fossem elogiados. Sem entrar na discussão partidária, não foi a livre escolha, mas uma política pública que levou o atendimento àquelas populações.

Outra face do mesmo problema vem do fato de que 80% de nossas faculdades de Medicina são privadas, com alunos que pagam em média mensalidades de R$ 12 mil, acessíveis apenas à classe média alta e aos mais abastados.

É pouco provável que meninas e meninos criados em cidades com acesso a shoppings, cinemas, bares e baladas se aventurem por comunidades ribeirinhas do Alto Rio Negro ou pelas cidadezinhas do sertão maranhense.

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Qualidade da formação

Vamos ao segundo problema: a qualidade dos profissionais.

Ao completar os seis anos formação, o recém-formado de hoje está legalmente autorizado a abrir consultório de qualquer especialidade, em qualquer canto do território nacional.

Embora os Conselhos Regionais e as sociedades médicas exijam provas para conceder títulos de especialista, não há restrições legais suficientes para impedir os despreparados de dar consultas e realizar procedimentos cirúrgicos.

Faculdades abertas por interesses puramente financeiros, em locais sem hospital-escola digno desse nome, sem professores com formação acadêmica nem laboratórios e instalações adequadas, vão formar médicos que colocarão em risco a saúde de todos nós.

O que fazer? O Estado não pode permitir que essa realidade se perpetue.

Todos os médicos que conheço e respeito estão de acordo com a necessidade de exames de proficiência para os cursos de Medicina. DRAUZIO VARELLA

Reprovados não poderão exercer a profissão

Por essa razão, é muito bem-vinda a medida provisória (MP) recém-promulgada que "estabelece um conjunto de regras para avaliar a formação médica no país".

A MP pretende submeter os estudantes de Medicina a um exame nacional, obrigatório, para avaliar o desempenho individual. Os resultados servirão para produzir indicadores sobre a qualidade dos cursos que frequentam.

O estudante reprovado não poderá exercer a profissão, mas terá direito de prestar quantos exames forem necessários, até alcançar as notas mínimas. Cursos com baixo desempenho ficarão sujeitos a medidas regulatórias sob supervisão do MEC e a sanções que vão da suspensão das vagas vinculadas ao Fies e ao Prouni, ao cancelamento da autorização para novos exames vestibulares ou de seleção.

Necessidade dos exames

No quarto ano da faculdade, os estudantes prestarão um exame de suficiência, com finalidade "diagnóstica e formativa" que permita identificar as dificuldades no aprendizado. Os resultados servirão para auxiliar alunos e faculdades a corrigir as falhas, antes de iniciar o período de internato.

Todos os médicos que conheço e respeito estão de acordo com a necessidade de exames de proficiência para os cursos de Medicina. Alguns, como eu, defendem que eles sejam feitos a cada dois anos. Não parece justo deixar alguém que paga R$ 12 mil por mês chegar ao fim de um curso de má qualidade, para correr o risco de não conseguir se formar.