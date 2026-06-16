Teste ajuda a avaliar o uso de álcool; acesse

Os estudos atuais mostram que o álcool pode causar problemas de saúde, mesmo em doses baixas. Entretanto, recomendar abstinência total numa sociedade em que cervejas, vinhos e destilados fazem parte do convívio social é tarefa inglória.
Em saúde pública, parece mais sensato desenvolver estratégias para evitar o uso abusivo. O primeiro passo é fazer que a própria pessoa tenha consciência dos perigos que corre.
Existem diversos testes para identificar o risco de uso abusivo. Um dos mais empregados é conhecido como Audit — sigla do questionário Alcohol Use Disorders Identification Test. São 10 perguntas que se referem à quantidade de drinques ingeridos.
Do ponto de vista médico, um drinque ou uma dose deve conter uma quantidade de álcool entre 12 e 14 gramas. Essa massa de álcool está contida em aproximadamente uma lata de cerveja de 350 ml, uma taça de vinho de 150 ml ou uma dose de 45 ml de destilado: cachaça, uísque, conhaque, vodca etc.
Faça o teste abaixo
Ao final, está a pontuação correspondente a cada resposta.
1) Com que frequência você toma um drinque?
- Nunca — 0
- Mensalmente — 1
- 2 a 4 vezes por mês — 2
- 2 a 3 vezes por semana — 3
- 4 ou mais vezes por semana — 4
2) Quantos drinques você toma num dia típico em que você bebe?
- 1 ou 2 — 0
- 3 ou 4 — 1
- 5 ou 6 — 2
- 7 ou 8 — 3
- 10 ou mais — 4
3) Com que frequência você toma seis ou mais drinques em uma ocasião?
- Nunca — 0 ponto
- Mensalmente ou menos — 1
- Mensalmente — 2
- Semanalmente — 3
- Todos os dias ou quase todos — 4
4) No último ano, com que frequência você foi incapaz de parar de beber depois de ter começado?
- Nunca — 0
- Mensalmente ou menos — 1
- Mensalmente — 2
- Semanalmente — 3
- Todos os dias ou quase todos — 4
5) No último ano, com que frequência você deixou de fazer o que precisava por causa da bebida?
- Nunca — 0
- Mensalmente ou menos — 1
- Mensalmente — 2
- Semanalmente — 3
- Todos os dias ou quase todos — 4
6) No último ano, com que frequência você precisou de um drinque pela manhã para "cortar a ressaca" do dia anterior?
- Nunca — 0
- Mensalmente ou menos — 1
- Mensalmente — 2
- Semanalmente — 3
- Todos os dias ou quase todos — 4
7) No último ano, com que frequência você se sentiu culpado ou teve remorsos por ter bebido muito?
- Nunca — 0
- Mensalmente ou menos — 1
- Mensalmente — 2
- Semanalmente — 3
- Todos os dias ou quase todos — 4
8) No último ano, com que frequência você se esqueceu do que ocorreu na noite anterior por ter bebido?
- Nunca — 0
- Mensalmente ou menos — 1
- Mensalmente — 2
- Semanalmente — 3
- Todos os dias ou quase todos — 4
9) Você ou alguém se machucou como consequência de você ter bebido?
- Não — 0
- Sim, mas não nos últimos 12 meses — 2
- Sim, nos últimos 12 meses — 4
10) Algum parente, amigo, médico ou profissional de saúde se mostrou preocupado com o seu consumo de álcool ou recomendou diminui-lo?
- Não — 0
- Sim, mas não nos últimos 12 meses — 2
- Sim, nos últimos 12 meses — 4
Resultados
De acordo com a soma de pontos obtidos, podemos caracterizar as seguintes categorias de risco:
- De zero a 7 pontos: Baixo risco
- De 8 a 15 pontos: Nível de risco moderado. Identifica 75% a 95% dos que têm problemas mais graves com o uso de álcool. Eventualmente inclui pessoas com risco mais alto que minimizaram o número de doses ingeridas e os problemas causados por elas
- De 16 a 19 pontos: Risco alto. Capaz de causar agravos de saúde. Já pode haver dependência química
- 20 ou mais pontos: Risco muito alto. Já existem complicações de saúde. É quase certo haver dependência química
O teste não serve para rotular as pessoas como alcoólatras nem para deixar de fazê-lo, apenas ajuda a identificar aqueles que correm risco de desenvolver dependência química.