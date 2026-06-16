Teste ajuda a avaliar o uso de álcool; acesse

Teste ajuda a identificar pessoas que correm risco de desenvolver dependência química. Ilustração de fran_kie / Adobe Stock

Os estudos atuais mostram que o álcool pode causar problemas de saúde, mesmo em doses baixas. Entretanto, recomendar abstinência total numa sociedade em que cervejas, vinhos e destilados fazem parte do convívio social é tarefa inglória.

Em saúde pública, parece mais sensato desenvolver estratégias para evitar o uso abusivo. O primeiro passo é fazer que a própria pessoa tenha consciência dos perigos que corre.

Existem diversos testes para identificar o risco de uso abusivo. Um dos mais empregados é conhecido como Audit — sigla do questionário Alcohol Use Disorders Identification Test. São 10 perguntas que se referem à quantidade de drinques ingeridos.

Do ponto de vista médico, um drinque ou uma dose deve conter uma quantidade de álcool entre 12 e 14 gramas. Essa massa de álcool está contida em aproximadamente uma lata de cerveja de 350 ml, uma taça de vinho de 150 ml ou uma dose de 45 ml de destilado: cachaça, uísque, conhaque, vodca etc.

Faça o teste abaixo

Ao final, está a pontuação correspondente a cada resposta.

1) Com que frequência você toma um drinque?

Nunca — 0

Mensalmente — 1

2 a 4 vezes por mês — 2

2 a 3 vezes por semana — 3

4 ou mais vezes por semana — 4

2) Quantos drinques você toma num dia típico em que você bebe?

1 ou 2 — 0

3 ou 4 — 1

5 ou 6 — 2

7 ou 8 — 3

10 ou mais — 4

3) Com que frequência você toma seis ou mais drinques em uma ocasião?

Nunca — 0 ponto

Mensalmente ou menos — 1

Mensalmente — 2

Semanalmente — 3

Todos os dias ou quase todos — 4

4) No último ano, com que frequência você foi incapaz de parar de beber depois de ter começado?

Nunca — 0

Mensalmente ou menos — 1

Mensalmente — 2

Semanalmente — 3

Todos os dias ou quase todos — 4

5) No último ano, com que frequência você deixou de fazer o que precisava por causa da bebida?

Nunca — 0

Mensalmente ou menos — 1

Mensalmente — 2

Semanalmente — 3

Todos os dias ou quase todos — 4

6) No último ano, com que frequência você precisou de um drinque pela manhã para "cortar a ressaca" do dia anterior?

Nunca — 0

Mensalmente ou menos — 1

Mensalmente — 2

Semanalmente — 3

Todos os dias ou quase todos — 4

7) No último ano, com que frequência você se sentiu culpado ou teve remorsos por ter bebido muito?

Nunca — 0

Mensalmente ou menos — 1

Mensalmente — 2

Semanalmente — 3

Todos os dias ou quase todos — 4

8) No último ano, com que frequência você se esqueceu do que ocorreu na noite anterior por ter bebido?

Nunca — 0

Mensalmente ou menos — 1

Mensalmente — 2

Semanalmente — 3

Todos os dias ou quase todos — 4

9) Você ou alguém se machucou como consequência de você ter bebido?

Não — 0

Sim, mas não nos últimos 12 meses — 2

Sim, nos últimos 12 meses — 4

10) Algum parente, amigo, médico ou profissional de saúde se mostrou preocupado com o seu consumo de álcool ou recomendou diminui-lo?

Não — 0

Sim, mas não nos últimos 12 meses — 2

Sim, nos últimos 12 meses — 4

Leia Mais Perda de memória talvez seja a queixa mais frequente nas consultas médicas de hoje

Resultados

De acordo com a soma de pontos obtidos, podemos caracterizar as seguintes categorias de risco:

De zero a 7 pontos: Baixo risco

Baixo risco De 8 a 15 pontos: Nível de risco moderado. Identifica 75% a 95% dos que têm problemas mais graves com o uso de álcool. Eventualmente inclui pessoas com risco mais alto que minimizaram o número de doses ingeridas e os problemas causados por elas

Nível de risco moderado. Identifica 75% a 95% dos que têm problemas mais graves com o uso de álcool. Eventualmente inclui pessoas com risco mais alto que minimizaram o número de doses ingeridas e os problemas causados por elas De 16 a 19 pontos: Risco alto. Capaz de causar agravos de saúde. Já pode haver dependência química

Risco alto. Capaz de causar agravos de saúde. Já pode haver dependência química 20 ou mais pontos: Risco muito alto. Já existem complicações de saúde. É quase certo haver dependência química