A história de Suzanny Eleonora, "primeira-dama" de pavilhão do Carandiru

Drauzio Varella

Drauzio Varella

Médico cancerologista formado pela USP. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil e desenvolve trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Penitenciária Feminina de São Paulo. Também dirige um projeto na Amazônia com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. drauziovarella.com.br

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